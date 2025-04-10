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استعداد صينيّ لرفع الأسعار في الولايات المتحدة أو الخروج من السوق

أخبار دولية
2025-04-09 | 23:58
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استعداد صينيّ لرفع الأسعار في الولايات المتحدة أو الخروج من السوق
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استعداد صينيّ لرفع الأسعار في الولايات المتحدة أو الخروج من السوق

تستعد الشركات الصينية، التي تبيع منتجاتها على موقع أمازون، لرفع أسعارها في الولايات المتحدة أو الخروج من السوق الأميركيّ، وفق ما أكّدت رئيسة أكبر رابطة للتجارة الالكترونية في الصين.

وأوضحت أنّ السبب يعود إلى "الضربة غير المسبوقة" الناجمة عن الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.

وقالت رئيس جمعية التجارة الإلكترونية وانج شين، عبر الحدود في شنتشن، والتي تمثل أكثر من ثلاثة آلاف بائع على أمازون: "هذه ليست مجرد قضية ضريبية، بل إن هيكل التكلفة بأكمله أصبح غارقًا بالكامل".
 
ولفتت لرويترز إلى صعوبة بقاء أي شخص في السوق الأميركية.
 
كما لفتت وانج إلى أنّ بعض البائعين يتطلعون إلى زيادة الأسعار في الولايات المتحدة، بينما يسعى آخرون إلى إيجاد أسواق جديدة.
 
وشددت على أنّ الرسوم الجمركية ستؤثر بشدة على الشركات الصغيرة والمصنعين في الصين، كما ستؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة في البلاد.

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