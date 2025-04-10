الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
استعداد صينيّ لرفع الأسعار في الولايات المتحدة أو الخروج من السوق
أخبار دولية
2025-04-09 | 23:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
استعداد صينيّ لرفع الأسعار في الولايات المتحدة أو الخروج من السوق
تستعد الشركات الصينية، التي تبيع منتجاتها على موقع أمازون، لرفع أسعارها في الولايات المتحدة أو الخروج من السوق الأميركيّ، وفق ما أكّدت رئيسة أكبر رابطة للتجارة الالكترونية في الصين.
وأوضحت أنّ السبب يعود إلى "الضربة غير المسبوقة" الناجمة عن الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.
وقالت رئيس جمعية التجارة الإلكترونية وانج شين، عبر الحدود في شنتشن، والتي تمثل أكثر من ثلاثة آلاف بائع على أمازون: "هذه ليست مجرد قضية ضريبية، بل إن هيكل التكلفة بأكمله أصبح غارقًا بالكامل".
ولفتت لرويترز إلى صعوبة بقاء أي شخص في السوق الأميركية.
كما لفتت وانج إلى أنّ بعض البائعين يتطلعون إلى زيادة الأسعار في الولايات المتحدة، بينما يسعى آخرون إلى إيجاد أسواق جديدة.
وشددت على أنّ الرسوم الجمركية ستؤثر بشدة على الشركات الصغيرة والمصنعين في الصين، كما ستؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة في البلاد.
آخر الأخبار
أخبار دولية
صينيّ
الأسعار
الولايات
المتحدة
الخروج
السوق
التالي
وزير الخارجية التركيّ: نجري محادثات على المستوى الفنيّ مع إسرائيل
ترامب يهدد مجددًا باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-03-20
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مصفاة نفط صينية لتعاملها مع الحوثيين
أخبار دولية
2025-03-20
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مصفاة نفط صينية لتعاملها مع الحوثيين
0
أخبار دولية
11:04
بكين تدعو السياح الصينيين الى "تقييم المخاطر بالكامل" قبل السفر إلى الولايات المتحدة
أخبار دولية
11:04
بكين تدعو السياح الصينيين الى "تقييم المخاطر بالكامل" قبل السفر إلى الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
01:04
تحذير من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين
أخبار دولية
01:04
تحذير من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين
0
أخبار دولية
2025-03-25
الصين تعارض معاقبة الولايات المتحدة للدول التي تشتري النفط والغاز من فنزويلا
أخبار دولية
2025-03-25
الصين تعارض معاقبة الولايات المتحدة للدول التي تشتري النفط والغاز من فنزويلا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:07
وزارة العدل السورية: الإثنين المقبل موعد مقابلة القضاة المنشقين عن النظام
أخبار دولية
04:07
وزارة العدل السورية: الإثنين المقبل موعد مقابلة القضاة المنشقين عن النظام
0
أخبار دولية
03:24
فون دير لايين رحّبت بقرار ترامب تعليق الزيادات المقررة في الرسوم الجمركية
أخبار دولية
03:24
فون دير لايين رحّبت بقرار ترامب تعليق الزيادات المقررة في الرسوم الجمركية
0
أخبار دولية
03:18
غارات جديدة على صنعاء
أخبار دولية
03:18
غارات جديدة على صنعاء
0
أخبار دولية
01:43
منظمة العفو الدولية: ملايين اليمنيين في خطر بعد خفض غير مسؤول للمساعدات الأميركية
أخبار دولية
01:43
منظمة العفو الدولية: ملايين اليمنيين في خطر بعد خفض غير مسؤول للمساعدات الأميركية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-01-18
ماريتا الحلاني تعبّر عن سعادتها للمشاركة في Joy Awards... هل هي مستعدة لتجربة الأمومة؟ (فيديو)
فنّ
2025-01-18
ماريتا الحلاني تعبّر عن سعادتها للمشاركة في Joy Awards... هل هي مستعدة لتجربة الأمومة؟ (فيديو)
0
أخبار دولية
01:43
منظمة العفو الدولية: ملايين اليمنيين في خطر بعد خفض غير مسؤول للمساعدات الأميركية
أخبار دولية
01:43
منظمة العفو الدولية: ملايين اليمنيين في خطر بعد خفض غير مسؤول للمساعدات الأميركية
0
علوم وتكنولوجيا
2025-01-23
إنستغرام تكثف جهودها لإغواء المستخدمين وصناع المحتوى على تيك توك
علوم وتكنولوجيا
2025-01-23
إنستغرام تكثف جهودها لإغواء المستخدمين وصناع المحتوى على تيك توك
0
أخبار دولية
2025-04-01
الكرملين: روسيا تواصل حوارها مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-04-01
الكرملين: روسيا تواصل حوارها مع الولايات المتحدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:37
التربية محور جولة قطرية في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
16:37
التربية محور جولة قطرية في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هبة نصر للـLBCI: الملف الرئيسي منذ الـ2010 هو الصين واليوم هو بأهمية أكبر بالنسبة لإدارة ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هبة نصر للـLBCI: الملف الرئيسي منذ الـ2010 هو الصين واليوم هو بأهمية أكبر بالنسبة لإدارة ترامب
0
أخبار لبنان
13:50
رائد برو للـLBCI عن موضوع السلاح: لا مصلحة للبلد حاليا بفتح هذا النقاش قبل تطبيق الـ1701
أخبار لبنان
13:50
رائد برو للـLBCI عن موضوع السلاح: لا مصلحة للبلد حاليا بفتح هذا النقاش قبل تطبيق الـ1701
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بعد صمود القلعة في الحرب… إليكم برنامج مهرجانات بعلبك لعام ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بعد صمود القلعة في الحرب… إليكم برنامج مهرجانات بعلبك لعام ٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
Government Recruitment... هذه تفاصيل عمل المنصة وآلية التعيين الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
Government Recruitment... هذه تفاصيل عمل المنصة وآلية التعيين الجديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مهمة إقرار القانونين المطلوبين من صندوق النقد تصعب
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مهمة إقرار القانونين المطلوبين من صندوق النقد تصعب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المفاوضات الأميركية الإيرانية تنطلق السبت... وهذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المفاوضات الأميركية الإيرانية تنطلق السبت... وهذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بين اللقاء المباشر وغير المباشر مع إيران... لواشنطن خطة B-2
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بين اللقاء المباشر وغير المباشر مع إيران... لواشنطن خطة B-2
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بتفاؤل حذر يتطلع الإسرائيليون إلى إمكان التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد على الجبهة الشمالية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بتفاؤل حذر يتطلع الإسرائيليون إلى إمكان التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد على الجبهة الشمالية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:23
أدرعي: هكذا يحاول “حزب الله” اعمار موقع إنتاج في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
09:23
أدرعي: هكذا يحاول “حزب الله” اعمار موقع إنتاج في الضاحية الجنوبية
2
خبر عاجل
15:10
بعد تحذيرات هاتفية إسرائيلية... إستهداف منزل في بلدة ياطر
خبر عاجل
15:10
بعد تحذيرات هاتفية إسرائيلية... إستهداف منزل في بلدة ياطر
3
أخبار لبنان
07:41
بري يدعو الى جلسة مشتركة للجان يوم الأربعاء
أخبار لبنان
07:41
بري يدعو الى جلسة مشتركة للجان يوم الأربعاء
4
خبر عاجل
11:11
الجيش الإسرائيلي: سقوط إحدى مسيراتنا داخل الأراضي اللبنانية بسبب خلل تقني ولا خوف من تسرب للمعلومات
خبر عاجل
11:11
الجيش الإسرائيلي: سقوط إحدى مسيراتنا داخل الأراضي اللبنانية بسبب خلل تقني ولا خوف من تسرب للمعلومات
5
آخر الأخبار
14:46
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة تحذيرية إستهدفت محيط عدد من المنازل في بلدة ياطر بعد تلقي أصحابها تحذيرات هاتفية من الجيش الإسرائيلي
آخر الأخبار
14:46
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة تحذيرية إستهدفت محيط عدد من المنازل في بلدة ياطر بعد تلقي أصحابها تحذيرات هاتفية من الجيش الإسرائيلي
6
أخبار دولية
14:32
ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في حزيران
أخبار دولية
14:32
ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في حزيران
7
صحف اليوم
00:22
مصادر "الأخبار": قرار أميركيّ بوضع اليد على المرفأ
صحف اليوم
00:22
مصادر "الأخبار": قرار أميركيّ بوضع اليد على المرفأ
8
اسرار
23:53
أسرار الصحف المحلية 10-4-2025
اسرار
23:53
أسرار الصحف المحلية 10-4-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More