وزير الخارجية التركيّ: نجري محادثات على المستوى الفنيّ مع إسرائيل

تجري تركيا محادثات على المستوى الفنيّ مع إسرائيل، لخفض التوترات في شأن سوريا، وفق ما أعلن وزير الخارجية التركيّ هاكان فيدان.



وأكّد أنّها لا تتحرك نحو تطبيع العلاقات.



وقال فيدان لقناة "سي ان ان تورك" التلفزيونية: "الآن، بينما نقوم بعمليات معينة في سوريا، يتعين أن يكون هناك آلية تفادي صدام في مرحلة معينة مع إسرائيل التي تحلق طائراتها في تلك المنطقة، تماما كما نفعل مع الأميركيين والروس".



وأضاف: "طبعًا، أنه أمر طبيعيّ أن يكون هناك اتصالات على المستوى الفنيّ، لتأسيس ذلك".



لكن فيدان استبعد أن يكون هناك تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، خصوصًا بعد أن تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الحرب التي شنتها إسرائيل على "حماس"، في غزة.