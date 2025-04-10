تحذير من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

حذّرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية من أنّ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تخفض "حتى 80%" تجارة السلع بين أكبر اقتصادين في العالم وتمحو "نحو 7%" من الناتج المحليّ الإجماليّ العالميّ على المدى البعيد.



وقالت نغوزي أوكونجو إيويالا: "توقعاتنا الأولية تفيد بأنّ تبادل السلع بين هذين الاقتصادين (الولايات المتحدة والصين) يمكن أن يتراجع الى 80%" بسبب التوترات التجارية".



ولفتت إلى أنّ "انقسامًا للاقتصاد العالميّ إلى كتلتين قد يؤدي إلى تقليص للناتج المحليّ الإجماليّ العالميّ يناهز 7% على المدى البعيد".



وشددت على أنّ الولايات المتحدة والصين تمثلان معًا ثلاثة في المئة من التجارة العالمية، في إشارة إلى أنّ الصراع قد "يلحق أضرارًا جسيمة بالتوقعات الاقتصادية العالمية".

