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مصادقة على تعيين هاكابي سفيرًا للولايات المتحدة لدى اسرائيل

أخبار دولية
2025-04-10 | 01:09
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مصادقة على تعيين هاكابي سفيرًا للولايات المتحدة لدى اسرائيل
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مصادقة على تعيين هاكابي سفيرًا للولايات المتحدة لدى اسرائيل

صادق مجلس الشيوخ الأميركيّ على تعيين مايك هاكابي، وهو مسيحيّ إنجيليّ سفيرًا للولايات المتحدة لدى إسرائيل. 
     
وسيتوجه هاكابي إلى السفارة الأميركية في القدس بينما تستولي إسرائيل على مساحات واسعة من قطاع غزة ضمن حملتها العسكرية المتجددة التي حظيت بمباركة الرئيس دونالد ترامب.
     
وجاء تصويت مجلس الشيوخ على أساس حزبيّ إلى حد كبير، حيث أيّد 53 سناتورًا تثبيت مرشح ترامب بينهم ديموقراطيّ واحد هو جون فاترمان. 
     
وسارع وزير الخارجية الإسرائيليّ جدعون ساعر إلى الاتصال بهاكابي لتهنئته، واصفًا إيّاه بأنه "صديق حقيقيّ للدولة اليهودية". 
     
وأعرب وزير المالية اليمينيّ المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن في الضفة الغربية، عن أمله في العمل مع هاكابي على "الدفع إلى الأمام بقيمنا وأهدافنا المشتركة". 
     
وقال ترامب للصحافيين: "سيكون سفيرًا عظيمًا لإسرائيل"، متوقعًا له "تحقيق النجاح" في مهمته.  

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