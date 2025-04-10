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دخول الرسوم الإضافية الصينية على المنتجات الأميركية بنسبة 84% حيز التنفيذ
أخبار دولية
2025-04-10 | 01:32
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دخول الرسوم الإضافية الصينية على المنتجات الأميركية بنسبة 84% حيز التنفيذ
دخلت الرسوم الجمركية الصينية البالغة نسبتها 84% على المنتجات الأميركية حيز التنفيذ، ما يمثل مرحلة جديدة في الحرب التجارية التي تشنها واشنطن ويزيد المخاوف من حدوث ركود عالميّ.
وستطبق الرسوم الجمركية الجديدة على كل المنتجات الأميركية التي تدخل الصين والتي بلغت قيمتها حوالى 143.5 مليار دولار في العام 2024، وفقا لمكتب الممثل التجاريّ الأميركيّ.
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