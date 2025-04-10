وزير الدفاع الأميركيّ: إيران هي من يقرر الخطوة الأميركية الأخيرة

أعلن وزير الدفاع الأميركيّ بيت هيغسيث أنّ إيران هي من يقرر ما إذا كانت الخطوة الأميركية الأخيرة بنشر قاذفات بي-2 في جزيرة دييغو جارسيا في المحيط الهنديّ رسالة إلى طهران.



وأعرب عن أمله في أن تفضي المفاوضات الأميركية الإيرانية في شأن برنامج طِهران النوويّ إلى حل سلميّ.



كان مسؤولون أميركيون قد قالوا لرويترز إنّ واشنطن نقلت ما يصل إلى ست قاذفات بي-2 في آذار إلى قاعدة عسكرية أميركية بريطانية في جزيرة دييغو جارسيا في المحيط الهنديّ، وسط حملة قصف أميركية في اليمن وتصاعد التوتر مع إيران.



وعندما سُئل عما إذا كان الهدف من نشر القاذفات هو توجيه رسالة إلى إيران، قال هيغسيث: "سنترك لهم القرار إنها من الأصول العظيمة إنها تبعث برسالة للجميع".



وأضاف خلال زيارة إلى بنما: "كان الرئيس ترامب واضحًا لا ينبغي لإيران امتلاك قنبلة نووية. نأمل بشدة أن يركز الرئيس على تحقيق ذلك سلميًا".