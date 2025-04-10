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منظمة العفو الدولية: ملايين اليمنيين في خطر بعد خفض غير مسؤول للمساعدات الأميركية

أخبار دولية
2025-04-10 | 01:43
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منظمة العفو الدولية: ملايين اليمنيين في خطر بعد خفض غير مسؤول للمساعدات الأميركية
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منظمة العفو الدولية: ملايين اليمنيين في خطر بعد خفض غير مسؤول للمساعدات الأميركية

حذّرت منظمة العفو الدولية من أنّ قطع المساعدات الأميركية، مصحوبًا بالضربات على الحوثيين، ستكون لها عواقب وخيمة على الشعب اليمنيّ الذي يعتمد أكثر من نصفه على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
         
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنّ الولايات المتحدة كانت أكبر مانح إنسانيّ لليمن لسنوات.

وأشارت إلى أنّ هذه التخفيضات تهدّد بتعميق إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
     
ونقلت منظمة العفو الدولية عن عمال إغاثة قولهم إن خفض التمويل "أدى إلى توقف خدمات المساعدة والحماية المنقذة للحياة".
     
ويشمل ذلك علاج سوء التغذية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، وتوفير ملاجئ آمنة للناجيات من العنف القائم على نوع الجنس، وخدمات الرعاية الصحية للأطفال.
     
وأوضحت المنظمة أنّ عشرات الأماكن الآمنة للنساء والفتيات المعنفات قد أُغلقت، محذرة من أن مرافق عدة تقدم خدمات الصحة الإنجابية أو الحماية للنساء معرضة للخطر أيضًا.
     
وقالت الباحثة في شؤون اليمن في منظمة العفو الدولية ديالا حيدر: "التخفيضات المفاجئة وغير المسؤولة في المساعدات الأميركية ستكون لها عواقب كارثية على الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا في اليمن، بمن فيهم النساء والفتيات والأطفال والنازحون داخليًا".
     
وأضافت: "سيُترك ملايين الأشخاص في اليمن دون دعم هم في أمسّ الحاجة إليه" إذا لم يُلغ تخفيض المساعدات.
     
وأفادت منظمة العفو بأن الولايات المتحدة قدّمت نصف خطة الاستجابة الإنسانية المنسقة لليمن، إذ منحت دعما بقيمة 768 مليون دولار في العام 2024 وحده.

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