غارات جديدة على صنعاء

أعلن الحوثيون في اليمن مقتل ثلاثة أشخاص في ضربات نُسبت إلى الولايات المتحدة على العاصمة صنعاء ليل الأربعاء الخميس.



ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية للأنباء عن وزارة الصحة والبيئة بيانا أفادت فيه بأنّ "ثلاثة مواطنين استشهدوا نتيجة العدوان الأميركيّ الذي استهدف منطقة النهدين بمديرية السبعين" في العاصمة.



وكانت الوزارة قالت في وقت سابق "شن العدوان الأميركيّ أربع غارات على منطقة رجام في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء" الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ العام 2014.



كما استهدفت جزيرة كرمان في محافظة الحديدة، وفق المصدر نفسه.



وتشهد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ضربات شبه يومية ينسبونها إلى الولايات المتحدة منذ أطلقت واشنطن حملة جوية ضدهم في 15 آذار لإجبارهم على وقف استهداف السفن التي يتهمونها بالارتباط بإسرائيل.



وأسفرت ضربات نفذت ليل الثلاثاء الأربعاء على محافظة الحديدة الساحلية في غرب البلاد عن مقتل 13 شخصا وإصابة 15 آخرين، حسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة التابعة للحوثيين نشرته الخميس.