وزارة العدل السورية: الإثنين المقبل موعد مقابلة القضاة المنشقين عن النظام

وزارة العدل السورية تحدد الإثنين المقبل موعدًا أخيرًا لمقابلة القضاة المنشقين عن النظام والراغبين بالعودة إلى مسيرتهم القضائية.



ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على احتضان الكفاءات القضائية وإتاحة الفرصة للسادة القُضاة المُنشقِّين ممَّن حالت ظروفهم دون التواجد في الموعد السابق.