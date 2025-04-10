بكين تدعو واشنطن إلى تسوية في الحرب التجارية

دعت الصين الولايات المتحدة إلى التوصل إلى "حل وسط" في الحرب التجارية المتصاعدة بين القوتين الاقتصاديتين، فيما تعهّدت "القتال حتى النهاية" إذا لم يتم التوصل إلى تسوية.



وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغ تشيان إنّ "باب الحوار مفتوح، لكن يجب أن يقوم على احترام متبادل وأن يجرى على قدم المساواة".