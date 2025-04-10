وزير الخارجية الإسرائيليّ: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين سيكون مكافأة للإرهاب

ندد وزير الخارجية الإسرائيليّ جدعون ساعر بإعلان الرئيس الفرنسيّ ايمانويل ماكرون أنّ باريس قد تعترف بدولة فلسطين في حزيران.



واعتبر أنّ ذلك سيكون "مكافأة للإرهاب".



وقال ساعر، عبر منصة اكس إنّ "اعترافًا احاديًا بدولة فلسطينية وهمية من جانب أي دولة، ضمن الواقع الذي نعرفه جميعا، سيكون مكافأة للارهاب وتعزيزا لحماس".



وأضاف أنّ "هذا النوع من الأفعال لن يجلب السلام والأمن والاستقرار الى منطقتنا".