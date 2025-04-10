وصول وفدي أميركا وروسيا لإجراء محادثات في إسطنبول

وصل وفدا الولايات المتحدة وروسيا إلى إسطنبول لإجراء محادثات في شأن عودة عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين لطبيعته، بعد أن أثارت الحرب في أوكرانيا أكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ خضم الحرب الباردة.



وأظهرت لقطات لرويترز عدة سيارات تدخل مبنى القنصلية الروسية في وسط إسطنبول.



وقالت وزارة الخارجية الروسية إن المحادثات سيقودها سفير البلاد الجديد إلى واشنطن ألكسندر دارتشيف ومن الجانب الأميركيّ سوناتا كولتر نائبة مساعد وزير الخارجية.



ووفقا لما ذكرته موسكو وواشنطن، ستتركز المحادثات على استعادة عمل البعثتين بعد خلاف مستمر منذ سنوات وتبادل للاتهامات مما عقد العلاقات بين الدولتين.