باكستان تعتزم إرسال وفد للولايات المتحدة للتفاوض بشأن التعرفات

أعلنت الحكومة الباكستانية أنها سترسل وفدًا إلى الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة للتفاوض على رسوم جمركية جديدة، وذلك قبل أن يكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره تأجيل الإجراءات.



وفرضت واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 29 بالمئة على السلع الباكستانية الأسبوع الماضي، كجزء من حملة على الشركاء التجاريين أثارت اضطراب الأسواق العالمية.



لكن الرئيس الأميركي قال في وقت متأخر الأربعاء إنه سيؤجل فرض الرسوم لمدة 90 يومًا، مع الإبقاء على تعرفة أساسية تبلغ 10 في المئة.



وأعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في وقت متأخر الأربعاء أن وفدًا سيتوجه إلى الولايات المتحدة.



وأكد مصدر في وزارة التجارة لوكالة فرانس برس الخميس أن الزيارة لا تزال قائمة.



وقال المصدر الذي لم يشأ كشف اسمه إن "وفدًا حكوميًا رفيع المستوى من المقرر أن يغادر إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين".