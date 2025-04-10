الكرملين: الصين ليست طرفا في الصراع الأوكراني

نفى الكرملين ما صرح به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن تورط الصين في الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أن بكين تحافظ على "موقف متوازن".



ووجهت الصين تحذيرا لأوكرانيا من الإدلاء بتصريحات "غير مسؤولة"، بعد أن أعلن زيلينسكي أن المخابرات الأوكرانية كشفت عن مشاركة ما لا يقل عن 155 مواطنا صينيا في القتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا.



وقال زيلينسكي إن روسيا تقوم بتجنيد مواطنين صينيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإن المسؤولين الصينيين على دراية بذلك.



ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان الى أن بكين داعم قوي ومروج نشط للتسوية السلمية للأزمة، مشيرا الى أن الصين تسعى دائما إلى ردع مواطنيها عن المشاركة في صراعات خارجية.



وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول تصريحات زيلينسكي، إن موسكو لا تدفع بكين إلى الصراع.



وأضاف: "هذا غير صحيح. الصين تتبنى موقفا متوازنا. الصين شريكنا الاستراتيجي وصديقنا ورفيقنا. زيلينسكي على خطأ".