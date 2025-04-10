واشنطن أعربت لموسكو عن قلقها على طاقم سفارتها خلال محادثات اسطنبول

أعلنت الولايات المتحدة، أنها جددت لروسيا في خلال محادثات أجراها الطرفان في اسطنبول الخميس، قلقها بشأن طاقم سفارتها في موسكو لجهة عدم السماح للموظفين المحليين بالعمل فيها.



وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن الطرفين أنجزا رسميا اتفاقا بشأن حصول دبلوماسيي البلدين على الخدمات المصرفية، على رغم العقوبات الأميركية على روسيا.