حماس تعتبر خطة فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية "خطوة مهمة"

أعلن القيادي في حماس محمود مرداوي، أن الحركة ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطة للاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول حزيران، واصفا اياها بأنها "خطوة مهمة".



وقال مرداوي لوكالة فرانس برس: "فرنسا، بصفتها دولة ذات ثقل سياسي وعضوا دائما في مجلس الأمن، تمتلك القدرة على التأثير في مسار الحلول العادلة، والدفع نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني".