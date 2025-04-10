البيت الأبيض لا يتوقع خفض الرسوم الجمركية إلى ما دون 10%

أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودخلت حيّز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي لا يتوقع أن تخفض إلى أقل من 10%.



وقال هاسيت لشبكة "سي ان بي سي" الاقتصادية: "أعتقد أن الجميع يدرك أن 10% هو الحد الأدنى لرسومنا الجمركية، ويتطلب الأمر اتفاقا استثنائيا ليرغب الرئيس في خفضها".



وأضاف: "الرئيس يدرك أنه من أجل الحصول على التغييرات اللازمة لصالح العمال الأميركيين، علينا أن نمارس ضغطا كافيا على شركائنا الاقتصاديين".



وأوضح هاسيت أن الهدف هو أن يتم في النهاية وضع كل ما طلبه الرؤساء الأميركيون في خلال العقود الأخيرة على الطاولة.



