البيت الأبيض: رسوم ترامب الجمركية الأخيرة ترفع التعرفات على الصين إلى 145%

أكدت وثيقة للبيت الأبيض أن الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع الصينية ودخلت حيز التنفيذ الخميس، ترفع التعرفات الإضافية التي تفرضها واشنطن على بكين إلى 145%.



ويُظهر أمر صادر عن البيت الأبيض أن قرار ترامب بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة على عشرات الدول لمدة 90 يوما دخل حيز التنفيذ. لكنه رفع أيضا الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الصينية إلى 125%، وهذا الرقم يضاف إلى رسوم إضافية بنسبة 20% فرضها في وقت سابق من العام.