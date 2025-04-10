سوريا في مجلس الأمن: نجدد إدانة الاعتداءات الإسرائيلية ونرفض التدخل بشؤوننا

الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي السورية حضرت في اجتماع لمجلس الامن الدولي بشأن سوريا ,حيث اعلن مندوبها تجديد ادانة الاعتداءات هذه ومطالبة المجلس بادانتها، مؤكدا رفض بلاده أي محاولة إسرائيلية للتدخل بشؤونها وزعزعة أمنها.