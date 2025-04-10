مناورات عسكرية مشتركة بين أرمينيا وإيران وسط توترات البرنامج النووي وأذربيجان

تختتم إيران وأرمينيا مناورات عسكرية مشتركة استمرت يومين على طول الحدود بينهما، وذلك وسط توترات بسبب البرنامج النووي الإيراني وبين أرمينيا وأذربيجان.



وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان أمس الأربعاء، إن المناورات التي تشارك فيها القوات الخاصة من البلدين، تجري على جانبي الحدود المشتركة بين البلدين التي تمتد لمسافة 44 كيلومترا.



وذكرت الوزارة، أن الجانبين سيتدربان على الرد على "هجمات ما يُفترض أنها جماعات إرهابية" على نقاط تفتيش حدودية.



ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن مسؤول في الحرس الثوري قوله إن الهدف من هذه التدريبات هو تعزيز الأمن الحدودي على أساس المصالح المشتركة للبلدين.



