روبيو: نأمل بأن تؤدي المحادثات بين واشنطن وطهران "الى السلام"

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران مطلع الأسبوع لمناقشة برنامجها النووي.وقال روبيو في خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "نأمل في أن يؤدي ذلك إلى السلام. نحن واضحون للغاية بشأن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما قاد إلى عقد هذا الاجتماع".وأعلن ترامب يوم الاثنين بشكل مفاجئ أن الولايات المتحدة وإيران على وشك بدء محادثات مباشرة بشأن برنامج طهران النووي يوم السبت، محذرا من أن إيران ستكون في "خطر كبير" إذا فشلت المحادثات.