ترامب: الاتحاد الاوروبي كان "ذكيا للغاية" بتجنب الرد على التعرفات

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن الاتحاد الأوروبي كان "ذكيا للغاية" بتجنبه فرض رسوم مضادة ردا على التعرفات الجمركية التي أعلنها.



وقال ترامب في خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض: "كانوا أذكياء للغاية. كانوا مستعدين لإعلان الرد ومن ثم سمعوا ما قمنا به حيال الصين وآخرين".