ترامب يشير إلى تقدم في محادثات رهائن غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تقدما يتحقق فيما يتعلق بإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لافتا الى أن واشنطن تتواصل مع إسرائيل وحركة حماس.



ولم يذكر تفاصيل أخرى بشأن المحادثات.



