الولايات المتحدة: طرد إيران للمفتشين سيكون "تصعيدا وخطأ في الحسابات"

حذرت وزارة الخارجية الأميركية من أن طرد إيران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون "تصعيدا وخطأ في الحسابات"، قبل محادثات مرتقبة بين البلدين السبت في عمان لبحث برنامج طهران النووي.واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس أن التهديد بمثل هذا العمل لا ينسجم بالطبع مع تأكيدات إيران بشأن برنامجها النووي السلمي.وشددت على أن طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران سيشكل تصعيدا وخطأ في الحسابات من جانب إيران.