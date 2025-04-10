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سوريا وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية

أخبار دولية
2025-04-10 | 16:24
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سوريا وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية
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سوريا وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية

أعلنت السلطات في سوريا، أنها وقعت اتفاقا مع كوريا الجنوبية لإقامة علاقات دبلوماسية للمرة الأولى، حيث من المزمع تبادل افتتاح السفارات بين البلدين. 
     
وأفاد بيان للخارجية السورية، بأن الوزير أسعد الشيباني استقبل الخميس وفدا رفيع المستوى من جمهورية كوريا الجنوبية برئاسة نظيره تشو تاي يول.
     
كما استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع أيضا تشو، وفق بيان للرئاسة. 
     
ولفت البيان، الى أن الطرفين اتفقا على فتح السفارات وتبادل البعثات الدبلوماسية للبلدين.
     
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود "لاستعادة الدور الرائد في المنطقة والعالم للجمهورية العربية السورية الذي فقدته بسبب سياسات النظام السابق".

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