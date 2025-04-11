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الصين تفرض قيودا على واردات أفلام هوليوود
أخبار دولية
2025-04-10 | 23:04
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الصين تفرض قيودا على واردات أفلام هوليوود
أعلنت الصين أنها ستفرض قيودا فورية على واردات أفلام هوليوود مستهدفة أحد أبرز الصادرات الأميركية ردا على تصعيد الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية على السلع الصينية المستوردة.
وقال محللون في صناعة الترفيه إن التأثير المالي سيكون طفيفا على الأرجح لأن عائدات شباك التذاكر لأفلام هوليوود في الصين انخفضت بشدة في السنوات القليلة الماضية.
وبعد ثلاثة عقود استوردت خلالها الصين 10 أفلام هوليوود سنويا، أشارت الإدارة الوطنية للأفلام في بكين الى أن إجراءات ترامب الجمركية ستزيد من توتر الطلب المحلي على السينما الأميركية في الصين.
وقالت الإدارة الوطنية للأفلام على موقعها الإلكتروني: "سنتبع قواعد السوق، وسنحترم خيارات الجمهور، وسنقلص قليلا عدد الأفلام الأميركية المستوردة".
وتطلعت استوديوهات هوليوود ذات يوم إلى الصين، ثاني أكبر سوق للأفلام في العالم، للمساعدة في تعزيز عائدات الأفلام. لكن الأفلام المحلية تزايد تفوفها على أفلام هوليوود في الصين، وتفوق فيلم "ني تشا 2" هذا العام على فيلم "انسايد أوت 2"، من إنتاج شركة بيكسار، ليصبح فيلم الرسوم المتحركة الأعلى أرباحا.
أخبار دولية
الصين
أفلام
هوليوود
رسوم
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