مصر ترفع أسعار الوقود بما يصل إلى 15%

أفادت وسائل إعلام محلية بأن مصر رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود بنحو 15 بالمئة، في أول زيادة في عام 2025 مع سعي الحكومة إلى خفض دعم الوقود، كما تقتضي حزمة دعم صندوق النقد الدولي البالغة ثمانية مليارات دولار.