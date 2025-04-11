السفيرة الأميركية في كييف ستغادر منصبها

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن السفيرة الأميركية في كييف بريدجيت برينك ستغادر منصبها في وقت يعمل الرئيس دونالد ترامب على التقرب من روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وكان الرئيس السابق جو بايدن قد عيّن برينك التي وصلت إلى كييف في أيار 2022، بعد أشهر قليلة على الغزو الروسي الذي دفع الولايات المتحدة إلى تقديم مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا.



ومن الطبيعي أن يغادر السفراء مناصبهم بعد قضائهم سنوات عدة فيها، خصوصا عندما يكونون في مناطق صراع لا يصطحبون فيها عائلاتهم، لكنّ رحيل برينك يأتي في وقت غيّر ترامب سياسته تجاه أوكرانيا كليا مقارنة بالإدارة الأميركية السابقة.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس للصحافيين: "نعم، سوف تعود".



شغلت برينك منصب السفيرة "لمدة ثلاث سنوات خلال فترة الحرب. وأثناء تلك السنوات الثلاث، كان أداؤها استثنائيا، ونتمنى لها كل التوفيق"، بحسب قول بروس. وأضافت: "نعمل على إنهاء هذه الحرب، وهذا هو هدفنا".