الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى "تجنيب" الدول الفقيرة "آلام التعرفات الجمركية"

دعت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان، الولايات المتحدة إلى أن "تُجنّب" أكثر البلدان فقرا "آلام التعرفات الجمركية" لأن عددا كبيرا من هذه الدول لا يسهم في العجز التجاري الأميركي.



وقالت غرينسبان في مقابلة مع خدمة الأخبار التابعة للأمم المتحدة: "عندما يفرض أكبر اقتصادين في العالم رسوما جمركية، فإن ذلك يؤثر على الجميع وليس فقط على الاقتصادات المنخرطة في الحرب التجارية"، مبدية قلقها من تباطؤ الاقتصاد العالمي.



وأعربت خصوصا عن قلقها حيال الدول "الأكثر ضعفا، مثل البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية"، وهو قلق كان قد عبّر عنه الأمين العام للأمم المتحدة.



وشددت غرينسبان على أن الدول الفقيرة التي تصدّر بشكل أساسي مواد أولية تساعد الإنتاج الأميركي، لا تسهم في العجز التجاري الأميركي ولا تشكل "تهديدا للأمن القومي الأميركي". وقالت: "لذا ربما يمكننا تجنب إجراء مفاوضات جديدة واتفاقيات ثنائية جديدة، وتجنيبها ألم التعرفات الجمركية".