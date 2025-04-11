إيران ستعطي الدبلوماسية "فرصة حقيقية" في محادثات عُمان رغم الضغوط الأميركية

أعلنت إيران أنها ستعطي الدبلوماسية "فرصة حقيقية" في محادثات مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان، رغم تصاعد الضغوط من واشنطن.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي على إكس: "سنعطي الدبلوماسية فرصة حقيقية بحسن نية ويقظة تامة. على الولايات المتحدة أن تُقدّر هذا القرار الذي اتُّخذ رغم خطابها العدائي".