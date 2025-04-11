غزو الجراد يهدد المحاصيل في جنوب ليبيا

يهدد غزو الجراد الصحراوي في جنوب ليبيا المحاصيل والنباتات في الواحات والمزارع في المنطقة التي تحاول إنقاذ محاصيلها من خلال الرش المكثف، بحسب لمراسل وكالة فرانس برس.



وفي تراغن، وهي واحة نائية في أقصى الجنوب، وبعد مرور أول أسراب الجراد الصحراوي، إحدى أكثر الحشرات تسببا للضرر في العالم، عبّر المزارعون عن معاناتهم وعجزهم.



وقال المزارع محمد أرحم جده لوكالة فرانس برس: "ظهر الجراد لدينا منذ أكثر من خمسة وعشرين يوما، وبعد مرور الأسراب، نعاني الآن من البيض وتفقيسه التي يضرّنا أكثر من الجراد الذي جاء فترة وذهب. ولكنّ آفّة البيض هي الأكثر ضررا للزراعة".



وقد تضرر كثير من أصحاب الأراضي الزراعية في تراغن ومرزق، وهي واحة أخرى تبعد حوالى 900 كلم جنوب طرابلس. وتؤكد السلطات حشد قدراتها في إطار "حملة وطنية" لمكافحة الجراد.



وقال المهدي محمد التارغي، المتحدث الرسمي للحملة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي: "الهدف الأساسي هو تتبّع الأطوار الحديثة وهي اليرقات، من خلال المعلومات الواردة من المواقع الزراعية والفرق المقيمة في تلك المواقع". وأشار الى أن "هناك انتشارا كثيفا للأطوار الحديثة وهذه مرحلة الفقس والانتشار السريع"، معلنا أن "الرقعة الجغرافية تتوسع وهذا أمر خطير يحتاح للسيطرة بشكل عاجل".