وزيرا التجارة الصيني والسعودي يتبادلان الرأي بشأن الرسوم الأميركية

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الوزير وانغ وينتو تبادل وجهات النظر مع نظيره السعودي بشأن الرد على "الرسوم الجمركية الأميركية المضادة".



وتحدث الوزيران عبر دائرة تلفزيونية أمس الخميس وبحثا تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والسعودية وكذلك بين الصين دول مجلس التعاون الخليجي.