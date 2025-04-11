شي جينبينغ يلتقي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في بكين

التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في بكين، حسبما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا).



وتأتي زيارة سانشيز فيما يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في علاقاته التجارية الدولية أمام الفوضى الناجمة عن رسوم الاستيراد الأميركية التي أعلنت الأسبوع الماضي وتسببت بهبوط أسواق المال العالمية.



وهذه الزيارة الثالثة لرئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي إلى الصين خلال أكثر بقليل من عامين.