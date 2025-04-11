طالبان تعدم 3 أشخاص

أعلنت المحكمة العليا في أفغانستان أن سلطات طالبان أعدمت رجلا ثالثا، بعدما أعلنت في وقت سابق إعدام اثنين آخرين مدانين بتهمة القتل، ما يرفع عدد الأشخاص الذين أعدمتهم الحركة علنا منذ عودتها إلى السلطة إلى تسعة، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس.



وأشارت المحكمة في بيان، الى أن رجلين أُعدما أمام متفرجين في قلعة ناو، وسط ولاية بادغيس، فيما أعدم ثالث في زرنج في ولاية نمروز.