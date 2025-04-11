رئيس الوزراء الإسباني: التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن تعيق التعاون

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن التوترات التجارية مع بكين يجب ألا "تعيق" التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعملاق الآسيوي، عقب اجتماعه مع الرئيس الصيني في بكين.



وقال سانشيز في مؤتمر صحافي: "إسبانيا وأوروبا لديهما عجز تجاري كبير مع الصين يجب أن نسعى جاهدين لتصحيحه، ويجب ألا نسمح للتوترات التجارية بإعاقة إمكانات نمو العلاقات (...) بين الصين والاتحاد الأوروبي".