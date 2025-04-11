الصين سترفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية من 84% إلى 125%

أعلنت وزارة المالية الصينية أن بكين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 125 بالمئة على السلع الأميركية اعتبارا من الغد، وذلك ارتفاعا من 84 بالمئة التي أعلنت عنها في وقت سابق.