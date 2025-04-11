بكين: على واشنطن تحمّل المسؤولية الكاملة عن الاضطراب في الاقتصاد العالمي

اعتبرت الصين أن على الولايات المتحدة أن "تتحمّل المسؤولية الكاملة" عن "الاضطراب الحاد" في الاقتصاد العالمي جراء الحرب الاقتصادية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر زيادة التعرفات الجمركية.



وأشار متحدث باسم وزارة التجارية الصينية الى أن التعرفات الأميركية ألحقت بـ"الاقتصاد العالمي الراهن والأسواق العالمية وأنظمة التبادل المتعددة الطرف، صدمات خطرة واضطرابا حادا". وأكد أن "على الولايات المتحدة أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك".