الدولار يبلغ أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من 3 سنوات

واصل الدولار تراجعه ليبلغ أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من ثلاث سنوات، متأثرا بالسياسات التجارية والاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تقوّض المصداقية الأميركية في سوق العملات.



وقرابة الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش، تراجعت العملة الأميركية 1,6% مقابل العملة الموحدة إلى 1.1383 دولارا لليورو، بعدما وصل إلى 1.1416 دولارا، وهو أدنى مستوياته منذ شباط 2022.