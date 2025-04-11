ماكرون: تعليق ترامب للرسوم الجمركية ليس سوى "توقف هش"

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على عدد كبير من الدول لمدة 90 يوما لا يوفر سوى "توقف هش".



وكتب ماكرون على إكس: "التعليق الجزئي للرسوم الجمركية الأميركية لمدة 90 يوما يرسل إشارة ويترك الباب مفتوحا أمام المحادثات. إلا أن هذا التوقف هش".



وأضاف: "هش، لأن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألمنيوم والسيارات و10 بالمئة على كل المنتجات الأخرى لا تزال سارية. إنها تمثل 52 مليار يورو (58.8 مليار دولار) بالنسبة للاتحاد الأوروبي! هش، لأن هذا التوقف لمدة 90 يوما يعني 90 يوما من الضبابية لكل أعمالنا، على جانبي الأطلسي وما هو أبعد من ذلك".



وجدد ماكرون التأكيد أن فرنسا والاتحاد الأوروبي سيشكلان جبهة موحدة فيما يتعلق بالمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق وإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية.