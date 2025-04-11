الأمم المتحدة: ضحايا 36 غارة إسرائيلية في غزة كانوا "من النساء والأطفال حصرا"

نددت الأمم المتحدة بتداعيات الضربات الجوية الإسرائيلية على مختلف أنحاء قطاع غزة، مشيرة الى أن نسبة كبيرة من ضحاياها هم من النساء والأطفال.



وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في بيان: "بين 18 آذار و9 نيسان 2025، أصابت 224 غارة إسرائيلية تقريباً مبانيَ سكنيةً وخياماً للنازحين"، مشيرة الى أنها تتحقق "من معلومات تتعلّق بنحو 36 غارة، مفادها أنّ الضحايا الموثّقين حتّى اللحظة همّ من النساء والأطفال حصراً".