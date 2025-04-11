لافروف: العودة لحدود 1991 مع أوكرانيا أصبح مستحيلا

أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن العودة لحدود 1991 مع أوكرانيا أصبح مستحيلا.وقال: "ننتظر استعادة الثقة وتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، لكن إدارة الرئيس السابق جو بايدن خلقت الكثير من العراقيل".