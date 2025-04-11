منظمة الصحة العالمية: انخفاض خطير بمخزونات الأدوية في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن مخزونات الأدوية منخفضة بشكل خطير بسبب منع دخول المساعدات إلى غزة، مما يصعب على المستشفيات مواصلة العمل ولو جزئيا.



وقال المسؤول في المنظمة ريك بيبركورن للصحفيين في جنيف عبر اتصال مرئي من القدس: "نعاني من نقص حاد بمستودعاتنا الثلاثة، في المضادات الحيوية والمحاليل الوريدية وأكياس الدم".