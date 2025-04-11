برلين تحضّ على "حل دبلوماسي" عشية المباحثات بين واشنطن وطهران

حضت ألمانيا، إحدى الدول الأطراف في اتفاق العام 2015 بشأن برنامج إيران النووي، طهران وواشنطن على التوصل الى "حل دبلوماسي" خلال مباحثاتهما التي تعقد في سلطنة عمان السبت.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر: "نحتاج الى حل دبلوماسي"، معتبرا أن وجود قناة للحوار بين إيران والولايات المتحدة هو تطور إيجابي.