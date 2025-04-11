حرب غزة على طاولة منتدى أنطاليا.. وهذه ابرز المواقف

حضرت حرب غزة على طاولة منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومشاركة وزير الخارجية هاكان فيدان في ولاية انطاليا.



وأكد فيدان رفض كل خطة تهدف لإرغام الفلسطينيين على ترك وطنهم، فيما طالب وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان بالعودة "الفورية" لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة ودعم جهود مفاوضات هذا الاتفاق هذا.



ويستمر المنتدى لثلاثة أيام ويستضيف أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد على 70 وزيرا اضافة الى ممثلين عن مؤسسات دولية.