الاتحاد الاوروبي: "لا بديل عن الدبلوماسية" في الملف النووي الإيراني

شدّد الاتحاد الأوروبي على عدم وجود بديل للدبلوماسية في الملف النووي الإيراني، وذلك عشية مباحثات بين واشنطن وطهران في سلطنة عمان.



وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني: "أخذنا علما بالاعلان عن مباحثات بين الولايات المتحدة وإيران. كل تطور يزيد من فرص التوصل الى حل دبلوماسي، يمضي في الاتجاه الصحيح".

