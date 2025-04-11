هجوم لقوات الدعم السريع على مخيم للنازحين في الفاشر

قُتل 25 شخصًا على الأقل بينهم أطفال ونساء، جراء هجوم شنّته قوات الدعم السريع على مخيم للنازحين، في مدينة الفاشر، في غرب السودان، حسب ما أفادت مجموعة من الناشطين.



وقالت "تنسيقية لجان المقاومة" في الفاشر: "إنّ قوات الدعم هاجمت صباحًا، معسكر زمزم للنازحين من محورين، الجنوبيّ والشرقيّ".



وأكّدت "التصدي للهجوم المعلومات التي وصلتنا الآن تفيد بأن هنالك 25 مواطنًا استشهدوا اليوم، من بينهم أطفال وكبار ونساء، وعدد من الجرحى والمصابين".