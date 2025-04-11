وزير الطاقة الأميركيّ: الولايات المتحدة قادرة على تكثيف الضغط على إيران

أكّد وزير الطاقة الأميركيّ كريس رايت أنّ الولايات المتحدة قادرة على تكثيف الضغط على إيران ووقف صادراتها النفطية في إطار خطة للضغط على طهران في شأن برنامجها النوويّ.



وأعرب رايت لرويترز، خلال زيارة لأبوظبي، عن اعتقاده بأنّ حلفاء الولايات المتحدة في الخليج قلقون للغاية في شأن امتلاك إيران للطاقة النووية، ويشاركون الولايات المتحدة عزمها على أن هذه النتيجة ليست في مصلحة أحد.