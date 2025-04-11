دبلوماسيان أوروبيان: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبيّ سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف تسعة إيرانيين

أكّد دبلوماسيان أوروبيان أنّ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبيّ سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف تسعة إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها

الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها الاثنين.



واعتقلت قوات الحرس الثوريّ الإيرانيّ خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.



وقال دبلوماسيون إنّ من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيًا.