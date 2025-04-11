الكرملين: بوتين سيلتقي ويتكوف

يلتقي الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين الجمعة، المبعوث الأميركيّ الخاص ستيف ويتكوف للبحث في احتمالات التسوية في أوكرانيا، حسب ما أعلن الكرملين.



واستبعد في الوقت عينه تحقيق "اختراقات" في هذا الملف.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "بوتين سيستمع إليه. المحادثة ستتطرق الى مختلف جوانب التسوية الأوكرانية"، بحسب ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الحكومية.