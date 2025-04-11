إردوغان يندد بـ"همجية" إسرائيل

استنكر الرئيس التركيّ رجب طيب اردوغان "همجية" إسرائيل، بعد أن أعلن الدفاع المدني الفلسطيني استشهاد 10 أفراد من عائلة واحدة في غارة ليلية على جنوب قطاع غزة.



وقال إردوغان خلال منتدى دبلوماسيّ في أنطاليا في جنوب تركيا: "صباح اليوم، استشهد عشرة أشخاص، بينهم سبعة أطفال، من عائلة واحدة في خان يونس. إن لم تكن هذه هجمية، فماذا تكون؟".